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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0: обзор матча и результат игры 26.09.2023

Манкунианцы начали защиту титула самым успешным своим выступлением в этом сезоне.
Вчера, 23:58
Маунт, Пельистри и Гарначо / Getty Images
Маунт, Пельистри и Гарначо / Getty Images

Во вторник, 26 сентября, на Олд Траффорд прошел матч 1/16 финала кубка лиги, в котором действующий обладатель трофея Манчестер Юнайтед принимал в гостях Кристал Пэлас.

В этом поединке свой дебют за "орлов" провел Дин Хендесон. И так уж получилось, что дебют состоялся против его родной команды, которую он покинул лишь прошлым летом.

Но англичанин не сможет записать его себе в актив - уже на 19-й минуте вратарь был вынужден покинуть поле из-за травмы. Забавно, что вместо него вышел еще один воспитанник "крансых дьяволов" Сэм Джонстон.

И практически сразу же манкунианцы открыли счет усилиями Алехандро Гарначо. А спустя всего шесть минут Каземиро удвоил преимущество хозяев поля.

Бразилец замкнул головой подачу с углового - первым результативным действием с момента трансфера из Челси отметился Мэйсон Маунт, сделавший подачу с угла поля.

На старте второго тайма Каземиро к своему голу добавил еще и ассист: опорник забросил мяч в штрафную на дальнюю штангу, где Антони Марсьяль довел счет до разгромного. Это же был и последний гол поединка.

Позднее Эрик тен Хаг произвел ряд замен, выпустив резервистов, которые довели матч до логического конца.

Манчестер Юнайтед одержал победу и прошел в следующий раунд - своего будущего оппонента команда узнает после жеребьевки.

Стоит отметить, что уже в эту субботу, 30 сентября, состоится матч АПЛ между этими же командами на этом же стадионе.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристап Пэлас 1/16 финала кубка лиги

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0
Голы: Гарначо, 21, Каземиро, 27, Марсьяль, 55.

Ожидаемые голы (xG): 1,40 - 0,43
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 13 - 4
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 15 - 7

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магуайр, Варан (Эванс, 61), Амрабат (Гор, 61) - Каземиро, Межбри (ван де Бек, 71), Маунт (Линделеф, 46) - Пельистри, Марсьяль (Хойлунд, 75), Гарначо.

Кристал Пэлас: Хендерсон (Джонстон, 19) - Клайн, Холдинг, Ричардс, Митчелл - Дукуре (Хьюз, 60), Ридевальд (Озо, 80), Рак-Сакьи (Гехи, 46), Шлюпп (Эзе, 60), Айю - Матета.

Предупреждения: Межбри - Холдинг.

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