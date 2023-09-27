Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча 26.09.2023 Ла Лиги

В рамках седьмого тура чемпионата Испании Мальорка на своем поле принимала Барселону.

Хозяева первыми открыли после точного удара Мурики.

К концу первого тайма команды обменялись голами. Сначала Рафинья сравнял счет, а затем Пратс вновь вывел Мальорку вперед.

Во втором тайме Лопес забил спасительный гол Барселоны, который позволил избежать поражения.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Мальорка - Барселона 2:2

Голы: Мурики, 8, Пратс, 45+3 - Рафинья, 41, Лопес, 75.

Мальорка: Райкович - Апуд (Ван Дер Хейден, 85), Вальент, Настасич, Копете, Маффео (Х. Коста, 35) - Родригес (Морланес, 85), Санчес (Ларин, 64), С. Коста, Мурики - Пратс (Дардер, 64).

Барселона: тер Штеген - Канселу, Араухо, Мартинес (Кунде, 78), Бальде - Гави, Ромеу (Лопес, 65), Гюндоган - Рафинья, Торрес (Левандовски, 58), Феликс (Ямал, 65).

Предупреждения: Родригес, Настасич - Ромеу.

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