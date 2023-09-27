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Стало известно, где состоится матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году

Поединок за Кубок пройдет в соседской для Украины страны.
Сегодня, 10:08
Суперкубок УЕФА / Getty Images
Суперкубок УЕФА / Getty Images

УЕФА официально сообщил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году пройдет в Варшаве (Польша).

Поединок пройдет на Национальном стадионе в Варшаве.

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На данном стадионе состоялся финал Лиги Европы в 2015 году, в котором Севилья победила Днепр (3:2). 

Матч состоится 14 августа 2024 года. В нем встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА допустит сборные россии U-17 к международным матчам и турнирам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Суперкубок UEFA

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