Стало известно, где состоится матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году
Поединок за Кубок пройдет в соседской для Украины страны.
УЕФА официально сообщил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году пройдет в Варшаве (Польша).
Поединок пройдет на Национальном стадионе в Варшаве.
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На данном стадионе состоялся финал Лиги Европы в 2015 году, в котором Севилья победила Днепр (3:2).
Матч состоится 14 августа 2024 года. В нем встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что УЕФА допустит сборные россии U-17 к международным матчам и турнирам.
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