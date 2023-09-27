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Легенда Милана возглавит экс-клуб Малиновского

Гаттузо в ближайшее время станет у руля французского коллектива.
Сегодня, 11:17
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Бывший тренер Милана и Наполи Дженнаро Гаттузо возглавит Наполи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие часы итальянский специалист прибудет во Францию для подписания контракта с клубом. Стороны уже согласовали детали сотрудничества.

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Последним клубом Гаттузо была Валенсия, в которой он проработал всего шесть месяцев.

Напомним, Марсель недавно уволил Марселино Гарсию Тораля из-за конфликта с болельщиками.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Дженнаро Гаттузо

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