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Реал - Лас-Пальмас 2:0: обзор матча и результат игры 27.09.2023

Мадридцы отправили в ворота канарской команды по голу в каждом из таймов.
Сегодня, 22:12
Реал победил Лас-Пальмас / Getty Images
Реал победил Лас-Пальмас / Getty Images

В среду, 27 сентября, мадридский Реал в матче седьмого тура чемпионата Испании принимал на своем поле вернувшийся в Ла Лигу Лас-Пальмас.

Команда Карло Анчелотти уверенно справилась с представителем нижней части турнирной таблицы, обыграв соперника из Канарских островов со счетом 2:0.

"Сливочные", доминируя в поединке, сумели выйти вперед только в компенсированное к первому тайму время - перед перерывом счет открыл Браим Диас. В начале второй половины встречи преимущество хозяев поля удвоил Хоселу.

Украинский голкипер Андрей Лунин в этом матче остался на скамейке запасных, а ворота мадридцев защищал Кепа Аррисабалага.

Реал, набрав 18 очков, обошел Барселону и поднялся на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующей Жироны, которая в параллельном матче обыграла 2:1 Вильярреал с голом Артема Довбика, составляет один балл. Лас-Пальмас с пятью пунктами занимает 17-ю строчку.

Статистика матча Реал - Лас-Пальмас 7-го тура чемпионата Испании

Реал - Лас-Пальмас 2:0

Голы: Браим Диас, 45+3, Хоселу, 54

Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 0.61
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 21 - 16
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 7 - 9

Реал: Кепа - Начо, Рюдигер, Алаба (Васкес, 41), Менди - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Браим Диас (Себальос, 57) - Хоселу (Винисиус, 57), Родриго

Лас-Пальмас: Вальес - Араухо, Коко, Курбело, Синкгравен (Серхи Кардона, 46) - Мунир, Муньос, Мфулу (Кириан Родригес, 46), Виера, Эррера - Каба (Парк, 57)

Предупреждение: Коко, 79

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лас-пальмас Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига

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