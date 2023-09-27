Ливерпуль - Лестер: результат матча

В среду, 27 сентября, Ливерпуль принимал дома Лестер в рамках Кубка английской лиги.

"Лисы" сразу же забили быстрый гол, продавив Цимикаса улетели в контратаку и открыли счет. Мяч на свой счет записал Кейси Макатир. До конца первого тайма Ливерпуль принял множество попыток сравнять счет, но чудом Лестеру удавалось отбиваться.

А вот во втором тайме мерсисайдцы отомстили сопернику, забив точно так же на третьей минуте тайме. Гакпо точным ударом в угол вернул равенство на поле. Однако парням Клоппа ничья была ни к чему, потому Ливерпуль продолжил давить.

Но лишь удача и каркас ворот помогали "лисам" вплоть до 70-й минуты, когда удар Собослаи сдул паутину с девятки Столарчика. А на 89-й минуте Жота окончательно похоронил интригу 3:1, уверенная победа Ливерпуля.

Статистика матча Кубка английской лиги Ливерпуль - Лестер

Ливерпуль - Лестер 3:1

Голы: Гакпо, 48, Собослаи, 70, Жота, 89 - Макатир, 3

xG: 2.33 - 0.89

Удары: 27 - 3

Удары в створ: 10 - 1

Владение мячом: 57% - 43%

Ливерпуль: Келлехер - Конате, Куанса, Цимикас (Чемберс, 89), Джонс (Байчетич, 79) - Эндо, Гравенберх (Нуньес, 65), Эллиотт - Диогу Жота, Гакпо, Доук (Собослаи, 65).

Лестер: Столярчик - Рикарду Перейра, Коуди, Суттар, Джастин - Чоудури, Казадеи (Ндиди, 57), Акгюн (Дьюсбери-Холл, 65) - Олбрайтон (Фатау, 64), Макатир, Ихеаначо (Дака, 64).

Предупреждения: Эндо, 86 - Перейра, 23, Чоудури, 45+2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!