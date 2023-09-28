Цыганков высказался об успешном старте Жироны в Ла Лиге
Виктор с командой не забегают наперед.
Вингер испанской Жироны Виктор Цыганков высказался об успешном старте команды и, в частности, о победе над Вильярреалом (2:1).
По словам Виктора, команда шаг за шагом пытается порадовать фанатов.
"Шаг за шагом мы стараемся сделать наших болельщиков счастливыми. Продолжим", - написал Цыганков в инстаграме.
Отметим, что по итогам вчерашнего матча Жирона впервые в истории вышла на первое место чемпионата Испании.
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