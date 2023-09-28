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Ливерпуль продал миноритарную долю клуба инвестиционной компании

Деньги не пойдут в трансферный бюджет клуба.
Сегодня, 18:34
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

Ливерпуль объявил о продаже миноритарной доли клуба.

Fenway Sports Group объявила, что инвестиционная компания Dynasty Equity купила миноритарную долю в клубе. Клуб получил 100-200 млн фунтов от этой сделки.

Все вырученные деньги пойдут на расширение Энфилда, строительство новой тренировочной базы, а также на погашение долгов, которые остались после пандемии.

При этом никакая часть из этой суммы не пойдет в трансферный бюджет клуба.

Ранее также сообщалось, что Челси намерен продать своего дорогостоящего защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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