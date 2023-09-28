Бербатов: Санчо переоценил свою значимость для МЮ

Экс-игрок МЮ Димитар Бербатов также решил высказаться по поводу Джейдона Санчо.

Болгарин считает, что Джейдон переоценил свою важность для клуба, который, к тому же ранее не пожалел даже Роналду, однако у англичанина ситуация все равно другая.

Однако Бербатов не стал снимать ответственность и с руководства клуба, которое могло не обеспечить игроку комфорт.

"Когда речь идет о Роналду, например, это другое дело, потому что он всего добился. Я был в клубе, когда Уэйн Руни впал в немилость, но ему с тренером удалось все уладить. Санчо же, думаю, переоценил свою значимость. Он выиграл с командой не так много, его ситуация отличается.

МЮ запросто может решить избавиться от Санчо. Каким бы талантливым он ни казался по игре за Боруссию, в Манчестер Юнайтед он еще ничего не показал.

Но и руководство должно задать себе вопрос, сделало ли оно все возможное для того, чтобы игрок чувствовал себя комфортно, создано ли вокруг него правильное окружение. Это улица с двухсторонним движением, особенно когда на футболиста потрачены такие деньги", – цитирует экс-форварда Metro.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль продал миноритарную долю клуба.

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