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Ширер рассказал, за какую команду хотел бы сыграть

Выбор британца довольно очевиден.
Вчера, 21:59
Алан Ширер / Getty Images
Алан Ширер / Getty Images

Алан Ширер признался, за какой клуб он бы хотел поиграть.

Экс-форварду предложили выбрать любую команду из прошлого или настоящего, за которую он хотел бы поиграть на пике своей формы.

Англичанин думал недолго и назвал нынешний Манчестер Сити, потому что там гарантированы голы и успех.

"Манчестер Сити – потому что это голы, голы, голы. Слушайте, голы там просто гарантированы.

Посмотрите на Эрлинга Холанда. Несомненно, он прекрасный футболист, но посмотрите, какие моменты ему создают, какие голы он забивает, какие моменты он не использует – хотя это, конечно, нормальное явление.

Так что я вынужден назвать Манчестер Сити – там успех и голы тебе гарантированы", – цитирует Ширера Manchester Evening News.

Ранее, напомним, Гвардиола забавно отреагировал на поражение от Ньюкасла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Алан Ширер

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