iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола - о поражении Ньюкаслу: Требл нас более чем устраивает

Пеп не расстроен результатом матча.
Сегодня, 15:52
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Пеп Гвардиола прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги.

Напомним, что Ман Сити неожиданно уступил Ньюкаслу, единственный гол во встрече забил Александр Исак.

Однако Пеп не очень расстроился, по его словам, Сити показал отличную игру, но "сороки" играли куда агрессивней и заслужили победу. А "горожан" и вовсе этот трофей даже не нужен.

"Мы провели невероятный матч. После перерыва Ньюкасл добавил и был более агрессивным. Они забили гол. Поздравляю Ньюкасл.

Да, это была напряженная игра и те, кто играл, делал это действительно хорошо. Таков футбол. Наша игра и в первом, и во втором тайме была потрясающей. Но они играли агрессивно, чтобы выиграть матч. Я доволен нашей игрой. Никаких травм и игровое время для Ковачича и Грилиша. Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает", - подытожил главный тренер Манчестер Сити.

Ранее в Челси наконец определили проблемную позицию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Ньюкасл неожиданно выбил Ман Сити из Кубка английской лиги Ньюкасл неожиданно выбил Ман Сити из Кубка английской лиги
Ман Сити в меньшинстве удержал победу против Ноттингема Ман Сити в меньшинстве удержал победу против Ноттингема
Гвардиола обеспокоен ситуацией с травмами в Манчестер Сити Гвардиола обеспокоен ситуацией с травмами в Манчестер Сити
Фанаты Манчестер Сити: Мы купим Црвену Звезду и сожжем ее Фанаты Манчестер Сити: Мы купим Црвену Звезду и сожжем ее
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

НБА17:33
Кто станет чемпионом НБА: трейд Лилларда сделал Милуоки главным фаворитом
Футбол17:32
Норвегия присоединилась к бойкоту скандального решения УЕФА
НБА17:18
Обмены НБА: Лиллард стал "оленем", Эйтон будет играть в Орегоне
Формула 117:07
Сейвард: Риккардо станет отличным вторым номером для Ферстаппена
Европа16:54
Хави высказался касаемо обвинения Барселоны в коррупции
Другие страны16:45
В Камеруне хотят отстранить Это'О с должности президента федерации
Киберспорт16:33
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт16:23
ESL Pro League Season 18: Monte - Vitality, NaVi - Eternal Fire онлайн-трансляция матчей
Европа16:18
В УЕФА вновь заговорили об исключении Барселоны из еврокубков
Европа15:52
Гвардиола - о поражении Ньюкаслу: Требл нас более чем устраивает
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK