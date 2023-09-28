Гвардиола - о поражении Ньюкаслу: Требл нас более чем устраивает

Пеп Гвардиола прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги.

Напомним, что Ман Сити неожиданно уступил Ньюкаслу, единственный гол во встрече забил Александр Исак.

Однако Пеп не очень расстроился, по его словам, Сити показал отличную игру, но "сороки" играли куда агрессивней и заслужили победу. А "горожан" и вовсе этот трофей даже не нужен.

"Мы провели невероятный матч. После перерыва Ньюкасл добавил и был более агрессивным. Они забили гол. Поздравляю Ньюкасл.

Да, это была напряженная игра и те, кто играл, делал это действительно хорошо. Таков футбол. Наша игра и в первом, и во втором тайме была потрясающей. Но они играли агрессивно, чтобы выиграть матч. Я доволен нашей игрой. Никаких травм и игровое время для Ковачича и Грилиша. Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает", - подытожил главный тренер Манчестер Сити.

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