Ключевой футболист Валенсии Яремчука пропустит ближайший матч

"Летучие мыши" будут вынуждены обходиться без своего капитана.

Испанская Валенсия потерпела серьезную кадровую потерю перед матчем с Реал Бетисом.

Как сообщает издание Marca, капитан команды Хосе Гайа не успеет восстановиться к данному поединку после травмы в игре с Реал Сосьедадом.

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Также испанец, возможно, пропустит ближайший сбор национальной команды, который запланирован на начало и середину октября.

Отметим, что у Валенсии травмирован также и Хесус Васкес, который должен подменять Гайа на позиции левого защитника.

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