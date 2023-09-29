Ключевой футболист Валенсии Яремчука пропустит ближайший матч
"Летучие мыши" будут вынуждены обходиться без своего капитана.
Испанская Валенсия потерпела серьезную кадровую потерю перед матчем с Реал Бетисом.
Как сообщает издание Marca, капитан команды Хосе Гайа не успеет восстановиться к данному поединку после травмы в игре с Реал Сосьедадом.
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Также испанец, возможно, пропустит ближайший сбор национальной команды, который запланирован на начало и середину октября.
Отметим, что у Валенсии травмирован также и Хесус Васкес, который должен подменять Гайа на позиции левого защитника.
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