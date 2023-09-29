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Футбол

Тен Хаг отказался комментировать ситуацию с конфликтом с Санчо

Наставник манкунианцев не хочет говорит на эту тему.
Сегодня, 17:18
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед ответил на вопрос журналиста касаемо ситуации с Джейдоном Санчо.

"Многие из вас так часто спрашивают меня об этом, задают эти вопросы. Я все сказал. Все. Добавить нечего", – заявил нидерландец в интервью Manchester Evening News.

Напомним, конфликт начался с того, чт Санчо заявил, что он "слишком долго был козлом отпущения". Однако впоследствии свой пост с речью футболист удалил, что могло указать на то, что игрок и тренер идут к примирению.

Ранее сообщалось, что британский ведущий жестко раскритиковал тен Хага.

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