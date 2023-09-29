Байер готов отпустить Алонсо в Реал

Испанец может оказаться в стане мадридского клуба.

Байер готов к тому, чтобы расстаться со своим главным тренером Хаби Алонсо. Об этом сообщает издание The Athletic.

Если испанец получит предложение от Реала возглавить команду в следующем сезоне, то немецкий коллектив не станет препятствовать уходу наставника.

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Сам Алонсо не против вернуться в бывшую команду, тем более, что летом стан "сливочных" покинет Карло Анчелотти. Итальянец возглавит сборную Бразилии.

Напомним, после пяти туров Бундеслиги Байер занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 13 баллов.

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