Байер готов отпустить Алонсо в Реал
Испанец может оказаться в стане мадридского клуба.
Байер готов к тому, чтобы расстаться со своим главным тренером Хаби Алонсо. Об этом сообщает издание The Athletic.
Если испанец получит предложение от Реала возглавить команду в следующем сезоне, то немецкий коллектив не станет препятствовать уходу наставника.
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Сам Алонсо не против вернуться в бывшую команду, тем более, что летом стан "сливочных" покинет Карло Анчелотти. Итальянец возглавит сборную Бразилии.
Напомним, после пяти туров Бундеслиги Байер занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 13 баллов.
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