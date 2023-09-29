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Анчелотти назвал главное преимущество Жироны над Реалом

Итальянец высказался о грядущей встрече.
Сегодня, 21:19
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче против Жироны.

"Мы должны уважать то, что говорит турнирная таблица.

Результаты Жироны в первых матчах лучше, чем у других клубов. Мы относимся к этому с уважением. Жирона способна сражаться".

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"У них есть серьезное преимущество – команда не выступает в еврокубках, поэтому может хорошо готовиться к матчам.

Больше всего на команды влияют игры национальных сборных. У нас есть и травмы, и усталость", – сказал итальянец в интервью ESPN.

Напомним, матч Жирона - Реал состоится в субботу, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

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