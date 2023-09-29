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Почеттино рассказал, как именно хочет улучшить состав Челси

Аргентинец хочет больше игроков в состав.
Вчера, 22:26
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино заявил, что необходимо усилить состав клуба.

"Я хочу по два футболиста на каждую позицию. Когда в составе есть один игрок на позицию, как было в прошлом, то трудно подписать еще одного сильного футболиста, чтобы он находился на скамейке запасных", – сказал аргентинец в интервью BBC.

Напомним, после шести туров АПЛ Челси занимает лишь 14-е место, набрав пять баллов.

Ранее Почеттино высказался о кадровой ситуации в Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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