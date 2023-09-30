Один из лидеров Барселоны пропустит длительный срок из-за травмы
Рафинья вылетел на несколько недель.
Вчера, 29 сентября, Барселона минимально победила Севилью (1:0).
Данная победа была омрачена неприятным событием, которое случилось с бразильским вингером "сине-гранатовых" Рафиньей. Футболист получил травму, и по сообщениям СМИ, пропустит 3-4 недели.
Вероятнее всего, игрока в составе заменит воспитанник каталонцев Фермин Лопес, который начал привлекаться к играм за основную команду и уже даже успел отметиться одним забитым мячом.
Стоит сказать, что сейчас Барса возглавляет турнирную таблицу с 20 очками в активе после 8 туров, однако, пресследователем коллектива Хави в лице Жироны и Реала предстоит сыграть сегодня, 30 сентября, в очном противостоянии.
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