Наставник Ниццы: Тема ментального здоровья не должна быть табуированной в футболе

Наставник французской Ниццы Франческо Фариоли провел предматчевую пресс-конференцию накануне поединка с Брестом.

На мероприятии итальянскому специалисту не удалось обойти тему попытки самоубийства, которую вчера пытался предпринять его подопечный Алексис Бека-Бека. Фариоли подчеркнул важность разговоров о ментальном здоровье между людьми в футболе.

"Этот предматчевый день, безусловно, не похож ни на один другой. Вчерашние события затронули всех нас: команду, персонал, клуб и вообще всех в мире футбола.

К счастью, мы здесь разговариваем, Алексис в безопасности и получает все необходимое лечение. Я хочу особо отметить работу нашего психолога Софи, которая в последние месяцы очень чутко справляется с его ситуацией.

Слишком часто люди думают, что футболисты - это просто суперзвезды, но они такие же люди, как и все остальные. Мы видели, через какие трудности прошли многие другие известные спортивные деятели, и психическое здоровье не должно быть запретной темой. Мы все должны проявлять чуткость.

Мы все должны стараться делать все возможное, чтобы жизнь окружающих нас людей становилась лучше. Все, о чем мы сейчас просим, - это уважать частную жизнь Алексиса, он должен пройти через это и должен иметь возможность сделать это в свое личное время", - заявил Франческо.

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