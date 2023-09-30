Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор и результат матча чемпионата Англии 30.09.2023

В рамках седьмого тура чемпионата Англии Вулверхэмптон на своем поле встретился с Манчестер Сити.

"Волки" неожиданно повели в счете еще на первых минутах матча после того, как Рубен Диаш отметился автоголом. До конца первого тайма гости пытались сравнять счет, но оборона хозяев работала на все 100%, не допустив ни единой серьезной ошибки.

Во втором тайме коллектив Гарри О`Нила все же чуть-чуть потерял концентрацию и Ман Сити заработал опасный штрафной вблизи ворот Жозе Са. К мячу подошел Хулиан Альварес и прекрасным ударом отправил мяч в девятку, сравняв счет.

Однако аргентинцу не судилось стать героем, ведь спустя пару минут Вулверхэмптон выбежал в контратаку, воспользовавшись "пожаром" в обороне подопечных Пепа Гвардиолы. С первой попытки Хван Хи Чхан не сумел пробить точно, но неразбериха продолжилась и мяч подхватил Матеус Кунья, отпасовал его назад Чхану и кореец снова вывел свою команду вперед.

Статистика матча чемпионата Англии Вулверхэмптон - Манчестер Сити

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1

Голы: Диаш (автогол), 13, Чхан, 66 - Альварес, 58

xG: 0.39 - 0.77

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 3 - 23

Удары в створ: 1 - 8

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