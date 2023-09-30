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Ван Леувен - о поражении от Ворсклы: У нас есть проблемы с реализацией

Нидерландский специалист высказался о прошедшем поединке против полтавчан.
Сегодня, 20:28
Патрик ван Леувен / shakhtar.com
Патрик ван Леувен / shakhtar.com

В рамках 8 тура чемпионата Украины Шахтер впервые в сезоне проиграл, уступив Ворскле со счетом 2:1.

Наставник "горняков" Патрик ван Леувен прокомментировал неудачную игру в исполнении своих подопечных.

"Сначала были два очень хороших момента, которые не реализовал Кащук. Мы могли их реализовать, не понимаю, почему так получилось. А потом у "Ворсклы" был шанс. У нас есть проблемы с реализацией. Если создаем момент - его надо реализовывать.

После этого был пенальти, что стало следствием плохой игры в обороне в штрафной площадке. Это была простая ситуация. После этого стало 0:1, игра замедлилась. Когда сделали 1:1, старались играть организованнее, чтобы забить 2-й гол. Но снова плохо сыграли в обороне, когда пропустили.

В конце игры выпустили еще одного форварда, чтобы забить. Надо было сделать все необходимое, чтобы забить", - заявил ван Леувен.

Также специалист высказался о сопернике.

"Ворскла реализовала моменты, которые у нее были", - резюмировал специалист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ворскла Патрик ван Леувен

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