Ливерпуль рискует потерять форварда из-за травмы

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп боится, что он может потерять на длительный срок Коди Гакпо, сообщает The Athletic.

Нидерландец, который был заменен в перерыве из-за повреждения, покинул стадион после матча с Тоттенхэмом (1:2) в защитном бандаже на ноге.

Гакпо получил травму после контакта с Дестини Удоджи, прежде чем он сравнял счет в пользу "красных".

"Коди сейчас с бандажом хромает по коридору", — сказал Клопп после игры.

"Честно говоря, это моя самая большая проблема на данный момент. Мы потеряли двух игроков (из-за красных карточек) и, возможно, третьего игрока (из-за травмы), все очень плохо".

"Он забил гол, но после этого удара почувствовал боль еще сильнее. Так произошло из-за фола, который состоялся раньше".

Напомним, что в матче Тоттенхэм - Ливерпуль судейская бригада во главе с Саймоном Хупером допустила серьезную ошибку, не засчитав чистый гол Луиса Диаса при счете 0:0.

В итоге Профессиональная организация арбитров (PGMOL), которая отвечает за суддейство во всех матчах чемпионата Англии, объяснила, почему арбитр принял именно такое решение.

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