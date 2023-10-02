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Игрок атаки Ливерпуля выбыл на несколько недель из-за травмы

Гакпо не поможет своей команде в ближайших матчах.
Сегодня, 15:25
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Коди Гакпо получил травму. Об этом сообщает издание журналист Рик Элфринк.

Из-за повреждения нидерландский футболист не поможет своей команде в ближайшие несколько недель. При этом характер травмы пока неизвестен.

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Таким образом игрок не поможет своей команде в ближайших играх, а также в матчах за национальную команду в октябре.

Напомним, Гакпо покинул поле в перерыве матча АПЛ против Тоттенхема (1:2).

В текущем сезоне на счету нападающего Ливерпуля два гола в семи поединках чемпионата.

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