Ливерпуль отреагировал на эпизод с незаслуженно незасчитанным голом в матче с Тоттенхэмом

Ливерпуль выпустил официальный ответ на заявление суддейского комитета Англии PGMOL, который признал, что судьи матча с Тоттенхэмом несправедливо не засчитали гол Луиса Диаса.

"Красные" отметили, что это неприемлимая ситуация и лишь признанием ошибки дело не закончится.

"Мы полностью понимаем то давление, которое испытывают судьи матчей, но предполагается, что существование и внедрение VAR должно облегчать, а не усугублять это давление.

Поэтому неудовлетворительно, что не было предоставлено достаточно времени для принятия правильного решения и что не было последующего вмешательства.

То, что подобные ошибки уже были классифицированы как "значительная человеческая ошибка", также неприемлемо. Все результаты должны устанавливаться только в ходе проверки и при полной прозрачности.

Это жизненно важно для надежности принятия решений в будущем, поскольку это касается всех клубов, а полученные знания должны быть использованы для совершенствования процессов, чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций.

Тем временем мы будем изучать все возможные варианты, учитывая очевидную необходимость эскалации и разрешения ситуации", - сказано в пресс-релизе мерсисайдцев.

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