iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль отреагировал на эпизод с незаслуженно незасчитанным голом в матче с Тоттенхэмом

Клуб продолжит изучать все возможные варианты эскалации и разрешения ситуации.
Вчера, 22:55
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

Ливерпуль выпустил официальный ответ на заявление суддейского комитета Англии PGMOL, который признал, что судьи матча с Тоттенхэмом несправедливо не засчитали гол Луиса Диаса.

"Красные" отметили, что это неприемлимая ситуация и лишь признанием ошибки дело не закончится.

"Мы полностью понимаем то давление, которое испытывают судьи матчей, но предполагается, что существование и внедрение VAR должно облегчать, а не усугублять это давление.

Поэтому неудовлетворительно, что не было предоставлено достаточно времени для принятия правильного решения и что не было последующего вмешательства.

То, что подобные ошибки уже были классифицированы как "значительная человеческая ошибка", также неприемлемо. Все результаты должны устанавливаться только в ходе проверки и при полной прозрачности.

Это жизненно важно для надежности принятия решений в будущем, поскольку это касается всех клубов, а полученные знания должны быть использованы для совершенствования процессов, чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций.

Тем временем мы будем изучать все возможные варианты, учитывая очевидную необходимость эскалации и разрешения ситуации", - сказано в пресс-релизе мерсисайдцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тоттенхэм

Статьи по теме

Ливерпуль рискует потерять форварда из-за травмы Ливерпуль рискует потерять форварда из-за травмы
Постекоглу: Никогда не был поклонником ВАР Постекоглу: Никогда не был поклонником ВАР
Игроки Ливерпуля и Тоттенхэма повздорили в социальных сетях Игроки Ливерпуля и Тоттенхэма повздорили в социальных сетях
Валенсия с Яремчуком разгромно уступила Бетису Валенсия с Яремчуком разгромно уступила Бетису
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: Кривбасс проиграл Руху, Динамо обыграло Александрию
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа00:26
Валенсия с Яремчуком разгромно уступила Бетису
Европа00:04
Атлетико совершил невероятный камбэк, обыграв Кадис
Вчера, 23:45
Европа23:45
Рома добыла уверенную победу над Фрозиноне
Европа23:29
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа23:18
Бывший игрок Манчестер Юнайтед устроил своей дочери день рождения в стиле известного сериала
Европа22:55
Ливерпуль отреагировал на эпизод с незаслуженно незасчитанным голом в матче с Тоттенхэмом
Европа22:50
Киммих раскритиковал игру Баварии в последних матчах
Украина22:25
Луческу - о шансах выйти на первое место после провала Шахтера: Они нас не интересуют
Украина22:20
Динамо - Александрия 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Украина22:00
Футболист Динамо: Мечтал о том, чтобы болельщики клуба скандировали мою фамилию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK