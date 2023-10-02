Тен Хаг - о провальной игре Манчестер Юнайтед: Не согласен

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ответил на вопрос касаемо провальных выступлений клуба в последних матчах.

"Не согласен. Я думаю, что команда движется вперед, но нам тоже нужно вносить коррективы. У нас нет фулбэка для левого фланга. Приходится вносить изменения".

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"Конечно, в нашей игре были недостатки, но я думаю, что были и очень положительные моменты. Но, в конце концов, суть только в результатах, а мы не получили того результата, который требовался, поэтому, конечно, это очень разочаровывает", – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

Напомним, в следующем матче Манчестер Юнайтед сыграет против Галатасарая в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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