Почеттино рассказал подробности травмы Мудрика

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о замене Михаила Мудрика после первого тайма с Фулхэмом (2:0) в АПЛ.

По словам специалиста, для украинца было важно забить первый гол, а между таймами он почувствовал боль.

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"Важно, потому что это первый гол Миши. Он хорошо сыграл. Но в перерыве он почувствовал что-то в своем бедре.

Также немаловажный момент и для Брои. Рад за них обоих. Надеюсь, они будут готовы сыграть в следующем матче", - приводит слова тренера Бен Джейкобс в Twitter.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Фулхэм - Челси.

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