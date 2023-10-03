"Мировой класс": легенда Ливерпуля оценил перфоманс Мудрика за Челси

Бывший футболист Ливерпуля Джейми Каррагер прокомментировал игру игрока Челси Михаила Мудрика в матче с Фулхэмом (2:0).

По словам знаменитого англичанина, именно такую игру должен постоянно показывать украинец.

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"Это то, что должны делать игроки мирового класса с точки зрения этих позиций – ты можешь быть отличным в целом, но ты должен быть отличным и в центре поля.

Сейчас во многих командах важную роль играет не забивной форвард, а футболисты, которые снабжают ему эти голы", - приводит слова Каррагера Football London.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Фулхэм - Челси.

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