Ибрагимович - о тен Хаге: Переход из Аякса в МЮ это большая разница

Златан Ибрагимович поддержал Эрика тен Хага.

Напомним, что МЮ ужасно начал сезон, и уже пошли слухи о скором увольнении нидерландского специалиста.

Однако Златан считает, что тен Хагу стоит дать еще немного времени, поскольку Аякс - МЮ - это разные клубы, но ответственность все равно несет не только тренер.

"Аякс – клуб талантов. У них лучшие таланты. Но нет больших звезд. Как результат, каким опытом обладает тренер? Работа с молодыми талантами.

И он перешел в Манчестер Юнайтед, где совершенно другой менталитет, другие футболисты. Игроки в этом клубе – большие звезды. Тен Хаг находится в другой ситуации.

Это две разные ситуации: быть в Аяксе и быть в Юнайтед. Не думаю, что это вина тренера, потому что каждый несет ответственность за всю ситуацию. Мы – часть большого пазла. Каждый несет ответственность за выполнение требований", - сказал Ибрагимович для talkSPORT.

Ранее Златан также дал забавное интвервью Пирсу Моргану.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!