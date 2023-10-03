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Ибрагимович - о тен Хаге: Переход из Аякса в МЮ это большая разница

Швед поддержал наставника манкунианцев.
Сегодня, 20:41
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Златан Ибрагимович поддержал Эрика тен Хага.

Напомним, что МЮ ужасно начал сезон, и уже пошли слухи о скором увольнении нидерландского специалиста.

Однако Златан считает, что тен Хагу стоит дать еще немного времени, поскольку Аякс - МЮ - это разные клубы, но ответственность все равно несет не только тренер.

"Аякс – клуб талантов. У них лучшие таланты. Но нет больших звезд. Как результат, каким опытом обладает тренер? Работа с молодыми талантами.

И он перешел в Манчестер Юнайтед, где совершенно другой менталитет, другие футболисты. Игроки в этом клубе – большие звезды. Тен Хаг находится в другой ситуации.

Это две разные ситуации: быть в Аяксе и быть в Юнайтед. Не думаю, что это вина тренера, потому что каждый несет ответственность за всю ситуацию. Мы – часть большого пазла. Каждый несет ответственность за выполнение требований", - сказал Ибрагимович для talkSPORT.

Ранее Златан также дал забавное интвервью Пирсу Моргану.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Златан Ибрагимович Эрик тен Хаг

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