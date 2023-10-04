Турция отозвала заявку на проведение ЧЕ-2028, Великобритания и Ирландия - единственные претенденты

Все идет к тому, чьто европейский турнир 2028 года пройдет на Туманном Альбионе.

Во вторник, 10 октября, УЕФА назовет победителя гонки за право провести чемпионат Европы 2028 года.

Как сообщает Sky Sports, Турция незадолго до объявления решила отозвать свою заявку. УЕФА также подтвердил, что турецкая сторона может беспрепятственно подать совместную с Италией заявку на проведение Евро-2032.

Таким образом совместная заявка Великобритании и Ирландии осталась единственной, которая претендует на проведение европейского соревнования.

Представители Туманного Альбиона собираются проводить матчи в Лондоне (Уэмбли и арена Тоттенхэма), Манчестере (Этихад), Ливерпуле (новый стадион Эвертона), Ньюкасле (Сент-Джеймс Парк), Бирмингеме (Вилла Парк), Кардиффе (Миллениум), Глазго (Хэмпден Парк), Дублине (Авива Стэдиум) и Белфасте (Кейсмент Парк).

Напомним, что недавно УЕФА допустил команды россии U-17 к соревнованиям под своей эгидой, после чего множество европейских стран во главе с Англией заявили, что они не будут играть с командами страны-террористки.

В итоге УЕФА пытается переубедить бойкотирующие страны, прикрываясь Украиной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!