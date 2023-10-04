Рух сыграл вничью с Сараево в первом матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Рух завершил вничью первый матч с Сараево / ФК Рух

В среду, 4 октября, львовский Рух встречался с боснийским Сараево в первом матче плей-офф победителей Юношеской лиги УЕФА.

Украинская команда принимала соперника в польском городе Сталева Воля и, уступая по ходу встречи, завершила поединок вничью 1:1.

Боснийский клуб вышел вперед в середине первого тайма благодаря голу Бакира Нурковича, а Рух сумел отыграться на 66-й минуте, когда Андрей Китела реализовал пенальти.

Доигрывали матч львовьяне в меньшинстве - уже в компенсированное время автор гола получил две желтые карточки.

Рух U-19 - Сараево U-19 1:1

Голы: Китела, 66 (пен.) - Нуркович, 23

Рух U-19: Бакус, Китела, Турко, Холод, Поповский, Пастух, Бойко, Денисов (Штокал, 88), Касарда (Шайда, 67), Панченко (Музичук, 82), Квас

Сараево U-19: Шуткович, С. Попович, Челик, Алаймович, Коленда, Бездроб (Босняк, 82), Нуркович, Хамзич, Люковац (Туркович, 87), Праменкович, Плочо (А. Попович, 67)

Предупреждения: Бойко, 76, Пастух, 86, Китела, 90+2, Музычук, 90+6 - Люковач, 72, Нуркович, 90+5

Удаление: Китела, 90+4 (вторая желтая)

Ответный матч между Сараево и Рухом состоится в Боснии и Герцеговине 25 октября.

Победитель этой пары выйдет на триумфатора противостояния между португальским Фамаликаном и датским Мидтьюлландом.

Напомним, ранее Шахтер одержал волевую победу над Антверпеном на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА.

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