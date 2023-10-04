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ФИФА вернула сборные россии U-17 к соревнованиям

Агрессор будет выступать под нейтральным флагом.
Сегодня, 18:48
Джанни Инфантино / FIFA
Джанни Инфантино / FIFA

В среду, 4 октября, состоялось заседание Совета ФИФА, на котором было принято решение о возвращении к международным соревнованиям сборной россии U-17.

Национальные команды страны-агрессора будут выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию. 

Российские сборные будут выступать под нейтральным флагом и без гимна.

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Отметим, совет ФИФА при этом осудил войну россии в Украине и подтвердил, что другие условия решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до завершения конфликта.

Напомним, до этого УЕФА вернул сборные россии U-17 к соревнованиям.

Ранее сообщалось, что ФИФА приняла решение, где состоится чемпионат мира-2030.

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Источник: FIFA

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