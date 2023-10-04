ФИФА вернула сборные россии U-17 к соревнованиям
В среду, 4 октября, состоялось заседание Совета ФИФА, на котором было принято решение о возвращении к международным соревнованиям сборной россии U-17.
Национальные команды страны-агрессора будут выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию.
Российские сборные будут выступать под нейтральным флагом и без гимна.
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Отметим, совет ФИФА при этом осудил войну россии в Украине и подтвердил, что другие условия решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до завершения конфликта.
Напомним, до этого УЕФА вернул сборные россии U-17 к соревнованиям.
Ранее сообщалось, что ФИФА приняла решение, где состоится чемпионат мира-2030.
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