ФИФА вернула сборные россии U-17 к соревнованиям

Агрессор будет выступать под нейтральным флагом.

В среду, 4 октября, состоялось заседание Совета ФИФА, на котором было принято решение о возвращении к международным соревнованиям сборной россии U-17.

Национальные команды страны-агрессора будут выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию.

Российские сборные будут выступать под нейтральным флагом и без гимна.

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Отметим, совет ФИФА при этом осудил войну россии в Украине и подтвердил, что другие условия решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до завершения конфликта.

Напомним, до этого УЕФА вернул сборные россии U-17 к соревнованиям.

Ранее сообщалось, что ФИФА приняла решение, где состоится чемпионат мира-2030.

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