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Мудрик тренируется в общей группе Челси

Повреждение украинца оказалось несерьезнім.
Сегодня, 21:02
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Стало известно состояние украинца Михаила Мудрика в преддверии матча Челси - Бернли.

Как сообщает пресс-служба "синих", вингер тренируется в общей группе вместе с остальной командой несмотря на травму в игре с Фулхэмом.

Отметим, что в поединке с "дачниками" Михаил получил повреждение и был заменен перед началом второго тайма. В той же встрече Мудрик забил свой первый гол за лондонцев.

Напомним, ранее сообщалось, что вингер Сандерленда Назарий Русин довызван в сборную Украины вместо травмированного Андрея Ярмоленко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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