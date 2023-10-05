Левандовски может пропустить Эль Класико

Поляк не поможет своей команде в ближайших матчах.

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски получил травму в игре против Порту (1:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

35-летний поляк был заменен на 34-й минуте матча. Проведенные сегодня утром обследования выявили у футболиста растяжение связок голеностопа.

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Таким образом, Левандовски пропустит больше месяца и пропустить Эль Класико против Реала, которое состоится 28 октября.

В текущем сезоне на счету форварда "сине-гранатовых" 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

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