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Тен Хаг не может критиковать собственных игроков - источник

Наставник опасается, что команда слишком психологчисеки хрупка.
Сегодня, 19:57
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг не может нормально поговорить со своими игроками, утверждает ESPN.

Ссылаясь на источники, близкие к тренеру, издание пишет, что нидерландец попросту не может надавить на игроков.

По крайней мере так, как ему бы этого хотелось. У него и у тренерского штаба есть опасения, что команда слишком хрупка психологически.

Недавно тен Хаг попытался поднять вопрос языка тела, но по итогам встречи остался недоволен тем, что его слова попросту не доходят до некоторых игроков первой команды.

В текущий момент нидерландец сосредоточен на том, чтобы вызвать какую-либо реакцию у игроков перед домашней игрой с Брентфордом.

Ранее также сообщалось, что аналитики сопеерников уже обнаружили уязвимое место МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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