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Лидер Ювентуса может пропустить туринское дерби

Федерико Кьеза получил мышечную травму.
Сегодня, 20:02
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Туринский Ювентус продолжают пресследовать различного рода неудачи.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, лидер "зебр" Федерико Кьеза может пропустить предстоящее туринское дерби. Итальянец получил мышечное повреждение.

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Отмечается, что травма не очень серьезная, но матч, который состоится в субботу, 7 октября, Кьеза скорее всего пропустит. Заключительное решение примут завтра, 6 октября.

В текущем сезоне Кьеза провел 7 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Федерико Кьеза

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