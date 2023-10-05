Лидер Ювентуса может пропустить туринское дерби

Туринский Ювентус продолжают пресследовать различного рода неудачи.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, лидер "зебр" Федерико Кьеза может пропустить предстоящее туринское дерби. Итальянец получил мышечное повреждение.

Читай также: Ювентус следил за Судаковым во время матча против Антверпена

Отмечается, что травма не очень серьезная, но матч, который состоится в субботу, 7 октября, Кьеза скорее всего пропустит. Заключительное решение примут завтра, 6 октября.

В текущем сезоне Кьеза провел 7 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!