Месси и Бускетс претендуют на звание MVP МЛС

Футболистам Интер Майами хватило менее 10 матчей, чтобы заслужить номинацию.

МЛС объявила претендентов на звание МВП сезона-2023.

В список номинантов на награду попали Лионель Месси и Серхио Бускетс. Новички Интер Майами провели за клуб 4 и 8 матчей соответственно.

Среди других претендентов стоит выделить Романа Бюрки, игравшего за Боруссию Дортмунд, Кристиана Бентеке, выступавшего в Ливерпуле и экс-хавбека Атлетико Мадрид Эктора Эрреру.

Всего на награду претендуют 30 футболистов, большинство из которых провели все 32 поединка регулярного чемпионата МЛС.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси может отправиться в аренду в Барселону, если Интер Майами не попадет в плей-офф.

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