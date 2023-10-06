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Легенда сборной Германии: Футбола, который я знал, больше не существует

Клозе не в восторге от нынешнего поколения игроков.
Сегодня, 10:49
Мирослав Клозе / Getty Images
Мирослав Клозе / Getty Images

Экс-форвард Баварии Мирослав Клозе считает, что у молодого поколения игроков уже не то отношение футболу, как у старой школы.

"Я решил прекратить играть в футбол, потому что я больше не узнаю его. Сегодня молодые игроки думают о других вещах. В детстве я думал лишь о том, чтобы тренироваться и стать кем-то в этом виде спорта, который я всегда любил.

В Лацио и сборной Германии после каждой тренировки я погружался в ледяную ванну, чтобы избежать травм. Но молодые игроки систематически отказывались от этого.

Когда они видели, как я собираю пакеты с мячами, чтобы убрать их в конце тренировки, они говорили мне: "Кто тебе сказал это делать?". Тогда я отвечал себе: "Тебе 20 лет, и ты не можешь помочь 60-летнему работнику?".

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"Они больше беспокоятся о том, подходят ли их ботинки к носкам. Поэтому я сказал себе: "Стоп". Футбола, который я знал, больше не существует.

Нынешние молодые игроки думают прежде всего о машинах, контрактах со спонсорами, новых бутсах. И только после всего идет футбол. Для них самое важное - имидж. Но для меня имел значение только футбол в чистом виде", - сказал Клозе в интервью Football Tweet.

Напомним, за свою карьеру немецкий футболист провел 803 матча, в которых забил 327 голов.

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