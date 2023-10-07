Интер - Болонья 2:2: обзор матча и результат игры 07.10.2023
В субботу, 7 октября, в рамках восьмого тура Серии А Интер встречался с Болоньей. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
В первой половине игры было забито сразу три гола. На быстрый дуплет от "нерадзурри" гости ответили забитым мячом Рикардо Орсолини с пенальти на 19-й минуте.
Уже во втором тайме Джошуа Зиркзее сумел восстановить паритет. В оставшееся время команды имели немало моментом для того, чтобы выйти вперед, однако матч так и завершился вничью.
Таким образом, после восьми туров чемпионата Италии Интер временно занимает первое место с 19-ю баллами, а Болонья идет на восьмой строчке, набрав 11 очков.
Статистика матча Интер - Болонья 8-го тура чемпионата Италии
Интер - Болонья 2:2
Голы: Ачерби, 11, Мартинес, 13 - Орсолини, 19 пенальти, Зиркзее, 52
Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.44
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 11 - 9
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