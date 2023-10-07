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Защитник аутсайдера АПЛ получил ужасающую травму

Крис Бешам неудачно сыграл в игровом эпизоде.
Сегодня, 18:38
Крис Бешам / Getty Images
Крис Бешам / Getty Images

В рамках 8 тура чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед играет с Фулхэмом.

Для защитника "клинков" Криса Бешама игра завершилась преждевременно из-за ужасающей травмы.

Футболист аутсайдера АПЛ пытался исполнить подачу, но ставя опорную ногу, "зарыл" шипами в газон. 

В результате игрового инцидента 35-летний Крис получил открытый перелом левого голеностопа. Сроки восстановления остаются неизвестными.

Отметим, что на момент написания новости в матче Шеффилд Юнайтед - Фулхэм идет второй тайм. Счет - 1:0 в польу "дачников", забил Бобби де Кордова-Рид.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Шеффилд Юнайтед

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