Защитник аутсайдера АПЛ получил ужасающую травму
Крис Бешам неудачно сыграл в игровом эпизоде.
В рамках 8 тура чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед играет с Фулхэмом.
Для защитника "клинков" Криса Бешама игра завершилась преждевременно из-за ужасающей травмы.
Футболист аутсайдера АПЛ пытался исполнить подачу, но ставя опорную ногу, "зарыл" шипами в газон.
В результате игрового инцидента 35-летний Крис получил открытый перелом левого голеностопа. Сроки восстановления остаются неизвестными.
Отметим, что на момент написания новости в матче Шеффилд Юнайтед - Фулхэм идет второй тайм. Счет - 1:0 в польу "дачников", забил Бобби де Кордова-Рид.
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