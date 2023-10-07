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Тен Хаг: Мактоминей отдаст жизнь за Манчестер Юнайтед

Шотландец заслужил похвалы от начальника.
Сегодня, 21:21
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал игру хавбека Скотта Мактоминея в матче против Брентфорда.

"Я выпустил на поле Скотта Мактоминея, чтобы принести энергию, креативность. В конце концов вам нужно немного удачи. Или много. Нам повезло.

Скотт вошел в игру с правильным настроем, исполненный энергии. Он был так настроен забить, что ему повезло. Он – это Манчестер Юнайтед, он всегда борется за эмблему, футболку и клуб. Он отдаст свою жизнь за МЮ.

Такое отношение должно быть у всех. Надо заслужить право играть за этот клуб".

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"Каждый соперник очень мотивирован победить нас, поэтому мы должны быть еще более мотивированными, голоднее, энергичнее.

Это должно стать поворотным моментом, перезагрузкой нашего подхода, нашего отношения как команды, так и отдельных людей. С самого начала игры мы должны верить в победу. Как болельщики верили и держались за нас, мы должны отвечать этому", - сказал тен Хаг в интервью ВВС.

Напомним, Манчестер Юнайтед обыграл Брентфорд со счетом 2:1. 

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