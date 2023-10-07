Почеттино объяснил решение оставить Мудрика в запасе на матч с Бернли

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино рассказ, почему оставил Михаила Мудрика на скамейке запасных в матче против Бернли (4:1).

"Что касается Миши, то в понедельник, он отыграл 45 минут и что-то почувствовал в своей четырехглавой мышце бедра.

Он полностью восстановился, но мы почувствовали, что нам не стоит рисковать им, поэтому он начнет матч на скамейке запасных с возможностью выйти на замену и изменить игру".

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"Рахим Стерлинг возвращается после вирусной болезни, и мы знаем, что он может предложить нам с первых минут. У нас нет потребности менять тактику, мы просто поменяли одного хорошего игрока на другого", - сказал Почеттино в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на поле в игре с Бернли лишь на 82-й минуте, не отличившись результативными действиями.

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