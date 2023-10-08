Ювентус может арендовать вингера Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо может перебраться в Серию А.
Ювентус может включиться в борьбу за Джейдона Санчо.
Как сообщают английские СМИ, "зебры" хотят арендовать английского вингера зимой с возможным последующим выкупом летом.
Также в услугах футболиста заинтересованы Боруссия Дортмунд, где он уже играл, и Барселона.
Отметим, что Санчо исключен из состава Манчестер Юнайтед и лишен игровой практики в клубе после конфликта с Эриком тен Хагом, которого он назвал лжецом в ответ на обвинения в недостаточной отдаче на тренировках.
Напомним, ранее сообщалось, что североамериканская сборная собирается заиграть Мейсона Гринвуда.
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