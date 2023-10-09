Манчестер Юнайтед определился с судьбой Санчо

Англичанин может пойти по стопам Гринвуда.

Манчестер Юнайтед планирует в зимнее трансферное окно избавиться от вингера Джейдона Санчо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Красные дьяволы" хотят отдать игрока сборной Англии в аренду в январе и готовы выплачивать ему часть зарплаты. Футболист на родине зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.

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Главный тренер команды Эрик тен Хаг верит, что игрок оказывал пагубное влияние на команду. После его отстранения другие футболисты стали лучше работать на тренировках.

В текущем сезоне на счету 23-летнего англичанина три матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

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