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Зидан поделился деталями возможного возвращения на пост тренера

Француз рассказал о своих планах.
Сегодня, 15:50
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Бывший тренер Реала Зинедин Зидан высказался касаемо возможного возвращения к работе.

"Никаких новостей, ничего в данный момент".

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"Я наслаждаюсь временем, проведенным с семьей, а потом посмотрим, что произойдет в будущем", – сказал француз в интервью GFFN.

Напомним, Зидан ушел из стана "сливочных" летом 2021 года. С тех пор специалист не работал ни в одной команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан

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