Зидан поделился деталями возможного возвращения на пост тренера
Француз рассказал о своих планах.
Бывший тренер Реала Зинедин Зидан высказался касаемо возможного возвращения к работе.
"Никаких новостей, ничего в данный момент".
Читай также: Зидан отказался возглавить клуб из Франции
"Я наслаждаюсь временем, проведенным с семьей, а потом посмотрим, что произойдет в будущем", – сказал француз в интервью GFFN.
Напомним, Зидан ушел из стана "сливочных" летом 2021 года. С тех пор специалист не работал ни в одной команде.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!