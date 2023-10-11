Зидан поделился деталями возможного возвращения на пост тренера

Бывший тренер Реала Зинедин Зидан высказался касаемо возможного возвращения к работе.

"Никаких новостей, ничего в данный момент".

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"Я наслаждаюсь временем, проведенным с семьей, а потом посмотрим, что произойдет в будущем", – сказал француз в интервью GFFN.

Напомним, Зидан ушел из стана "сливочных" летом 2021 года. С тех пор специалист не работал ни в одной команде.

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