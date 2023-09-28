Зидан отказался возглавить клуб из Франции

Француз, впрочем, не откидает возможность того, что придет в команду из родного города в будущем.

Французский специалист Зинедин Зидан отказался от возможности вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает издание L'equipe, к Зидану обращался местный Марсель, но наставник не захотел стать тренером клуба.

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Отметчается, что Зинедин был не впечатлен тем, что может предложить проект на данный момент, но не стал исключать, что в будущем он придет в команду.

Стоит сказать, что бывший полузащитник является уроженцем Марселя, но за одноименный футбольный клуб не выступал. Он является воспитанником Кана.

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