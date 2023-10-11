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Ливерпуль постарается зимой усилить линию обороны

Английский клуб подобрал уже трех кандидатов.
Вчера, 22:58
Гонсалу Инасиу / Getty Images
Гонсалу Инасиу / Getty Images

Ливерпуль постарается в зимнее трансферное окно подписать нового центрального защитника. Об этом сообщает издание Caught Offside.

Мерсисайдцы следят за Антониу Силвой (Бенфика), Гонсалу Инасиу (Спортинг) и Пьеро Инкапиэ (Байер). Английский клуб готов раскошелиться на одного из игроков.

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Отметим, если у Ливерпуля зимой все центрбеки будут здоровы, то вариант с усилением будет перенесен на летом.

Напомним, после восьми туров "красные" занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 балов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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