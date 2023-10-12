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Левандовски назвал задачу Барселоны на текущий розыгрыш Лиги чемпионов

Поляк хочет пройти как можно дальше по турнирной сетке.
Сегодня, 09:21
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовски высказался о целях клуба на нынешнюю кампанию Лиги чемпионов.

"В прошлый раз наше выступление в Лиге чемпионов закончилось слишком рано. Лига чемпионов в этом году гораздо важнее, и весь клуб уделяет ей гораздо больше внимания, потому что мы осознаем, насколько она важна для нас.

Мы также лучше подготовлены. В прошлом году все было гораздо хаотичнее, сейчас больше стабильности. Кадровые изменения произошли, но костяк остался".

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"Мы знаем, что Лига чемпионов – это также вопрос удачи. Мы хотим сосредоточиться на победе в нашей группе, а затем на подготовке к нашим соперникам. Мы хотим играть в футбол, который будет не только эффективным, но и умным.

У нас большой потенциал. Мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок, и ожидания растут. Мы сделаем все возможное, чтобы финишировать первыми в Ла Лиге и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов", – сказал поляк в интервью Diario Sport.

Напомним, после двух туров Лиги чемпионов Барселона занимает первое место в группе Н, набрав шесть баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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