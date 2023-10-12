Бывший тренер Реала и сборной Испании вызвался возглавить Наполи
Лопетеги ищет новую работу.
Бывший тренер Реала Хулен Лопетеги предложил свои услуги Наполи. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Испанский специалист хочет возглавить клуб и уже общался с президентом Аурелио Де Лаурентисом. Итальянский функционер пока не дал ответа.
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Решение главы Наполи будет зависеть лишь от возможного подписания Антонио Конте, который является главным претендентом на данный пост.
Напомним, в текущей кампании чемпионата Италии клуб занимает занимает пятое место в таблице, набрав всего 14 очков за восемь туров.
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