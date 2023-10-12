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Бывший тренер Реала и сборной Испании вызвался возглавить Наполи

Лопетеги ищет новую работу.
Сегодня, 10:20
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images

Бывший тренер Реала Хулен Лопетеги предложил свои услуги Наполи. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Испанский специалист хочет возглавить клуб и уже общался с президентом Аурелио Де Лаурентисом. Итальянский функционер пока не дал ответа.

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Решение главы Наполи будет зависеть лишь от возможного подписания Антонио Конте, который является главным претендентом на данный пост.

Напомним, в текущей кампании чемпионата Италии клуб занимает занимает пятое место в таблице, набрав всего 14 очков за восемь туров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Хулен Лопетеги

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