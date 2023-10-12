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Зидан может снова возглавить Реал

Французский специалист сменит Анчелотти на посту.
Сегодня, 13:23
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Зинедин Зидан рассматривается в качестве нового главного тренера Реала. Об этом сообщает журналист Хосе Альварес.

Французский специалист является одним из главным кандидатов у "сливовочных" на пост наставника в случае ухода Карло Анчелотти следующим летом.

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Мадридцы заинтересованы в приглашении Зидана, так как верят, что он сможет убедить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе перейти в Реал.

Напомним, "ЗиЗу" дважды работал в мадридском клубе, сумев за это время трижды выиграть Лигу чемпионов, а также стать чемпионом Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Реал Мадрид

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