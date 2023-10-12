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Реал прописал космические отступные в новых контрактах ключевых игроков

Мадридский клуб решил сохранить своих звезд.
Сегодня, 14:21
Камавинга и Вальверде / Getty Images
Камавинга и Вальверде / Getty Images

Реал продлил контракты сразу с двумя полузащитниками. Об этом сообщает издание COPE.

Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга подписали новые договора на улучшенных условиях до лета 2028 года.

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Отступные в новых контрактах обоих футболистов составляют 1 миллиард евро. Реал пошел на данный шаг, так как опасается интереса к ним других клубов, в частности, из Саудовской Аравии.

Портал Transfermarkt оценивает Вальверде в 100 млн евро, а Камавингу - в 85 млн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга Федерико Вальверде

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