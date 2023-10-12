Реал согласовал новый контракт с одним из лидеров клуба

Федерико Вальверде связет свое будущее со "сливочными".

Мадридский Реал продолжает проводить плодотворную работу по сохранению текущих лидеров в своем составе.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" продлят контракт с ключевым игроком своей полузащиты Федерико Вальверде. Новый договор будет рассчитан до 2028 года.

В соглашение будет включена сумма отступных в размере 1 миллиарда евро. О договоренности официально объявят в ближайшее время.

Напомним, ранее Реал отложил объявление о продлении контракта с Винисиусом из-за болезни президента клуба Флорентино Переса.

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